Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:18, 20 мая 2024Экономика

Силуанов объяснил рост налогов для граждан необходимостью повысить пенсии

Глава Минфина РФ Силуанов назвал получателей средств от роста налогов для физлиц

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Повышение ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) позволит направить дополнительные средства на решение важных государственных задач. Таким образом планируемое решение объяснил министр финансов Росси Антон Силуанов, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Рост налогов для граждан необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, профинансировать новые национальные проекты, строительство жилья и дорог, а также оплатить решение других «важнейших для общества проблем».

Выступая на заседании экспертного совета думского комитета по бюджету и налогам, глава Минфина выразил уверенность, что граждане, в том числе те, кому придется платить больше, увият, на что пойдут средства. Коснувшись отдельно нацпроектов, чиновник выделил такие, как «Семья», «Молодежь России» и «Продолжительная и активная жизнь».

По его словам, целью изменений является сокращение неравенства. Министр подчеркнул, что повышение налогов коснется только граждан с высокими доходами, однако какой размер получаемых средств подразумевается под таким статусом, он не уточнил. Параметры изменения ставок для разных категорий граждан пока дорабатываются.

Материалы по теме:
В России собираются увеличить налоги для богатых. Как будет работать новая система?
В России собираются увеличить налоги для богатых.Как будет работать новая система?
12 марта 2024
Прожиточный минимум в России в 2024 году. Таблица по регионам
Прожиточный минимум в России в 2024 году.Таблица по регионам
18 марта 2024

Подумать о повышении налогов и переходе к прогрессивной шкале в конце февраля в послании к Федеральному собранию предложил президент России Владимир Путин. В марте он заявил, что общество готово к такому решению. По данным Bloomberg, предварительно власти готовы повысить НДФЛ с 13 до 15 процентов для граждан, получающих от 83,3 тысячи рублей в месяц до вычета налогов (более миллиона рублей в год), а до 20 процентов — для тех, кто получает более 417 тысяч рублей.

В России прогрессивная шкала налогообложения действовала с 1992-го до 2001 года. Позднее ее перевели в плоскую форму в размере 13 процентов, но теперь в правительстве готовы вернуться к практике 1990-х годов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших в СВО

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше