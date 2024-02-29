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14:08, 29 февраля 2024Экономика

Путин предложил более справедливо распределять налоги

Путин: нужно продумать распределение налогов в сторону россиян с высоким доходом

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России необходимо продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Его трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Президент предложил ввести в РФ дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Помимо увеличения ставок для богатых граждан, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет налоговых вычетов.

Также в рамках выступления Путин поручил модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился в полтора раза с 2020 года. По словам президента, к 2030-му он вырастет еще вдвое, до 35 тысяч рублей. По его словам, такое повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и отраслях экономики. В настоящее время МРОТ в России составляет 19 942 рубля.

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      Вячеслав Агапов
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