Президент Путин пообещал увеличить МРОТ через шесть лет в два раза

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ) в полтора раза с 2020 года и пообещал увеличить его еще в два раза, до 35 тысяч рублей, к 2030 году. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, такое повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. В настоящее время МРОТ в России составляет 19 942 рубля.