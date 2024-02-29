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13:15, 29 февраля 2024Экономика

Путин пообещал увеличить МРОТ

Президент Путин пообещал увеличить МРОТ через шесть лет в два раза

Фото: Unsplash

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о росте минимального размера оплаты труда (МРОТ) в полтора раза с 2020 года и пообещал увеличить его еще в два раза, до 35 тысяч рублей, к 2030 году. Трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, такое повышение отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики. В настоящее время МРОТ в России составляет 19 942 рубля.

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      Платон Щукин
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