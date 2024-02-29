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12:50, 29 февраля 2024Экономика

Путин озвучил цель по снижению бедности в России

Путин заявил, что к 2030 году уровень бедности в РФ должен опуститься ниже 7 %
СюжетНаселение России:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Проблема бедности сейчас прямо затрагивает более девяти процентов населения России, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

По его словам, к 2030 году нужно добиться того, чтобы этот показатель опустился в стране ниже семи процентов.

Президент обратил внимание, что ситуация с проблемой невысоких доходов, с которой сталкиваются в том числе многодетные семьи в РФ, с начала 2000-х заметно улучшилась. Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось по итогам 2023 года до 13,5 миллиона человек, но это все равно много, сказал Путин.

Согласно данным, которые ранее приводил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, показатель бедности снизился в стране более чем втрое, с 30 процентов. В начале века малоимущими считались 42,3 миллиона человек.

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      Дмитрий Воронин
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