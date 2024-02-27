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13:52, 27 февраля 2024Экономика

Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

Белоусов: показатели бедности с начала 2000-х снизились в России более чем втрое

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В России с начала 2000-х годов наблюдается устойчивая тенденция снижения бедности — показатель с тех пор снизился с 30 процентов (42,3 миллиона человек) до менее чем 10 процентов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, которого цитирует «Прайм».

«Самое главное, набран устойчивый темп, есть устойчивый тренд дальнейшего снижения этой цифры. Это сейчас очень важный момент, который характеризует изменения, произошедшие за последние два с небольшим десятилетия», — сказал представитель власти.

Также, по его словам, уровень ожидаемой продолжительности жизни вырос в России за прошедшие годы с 65 до 74 лет, а показатели младенческой смертности (4 человека на 1000 родившихся) стали маленькими «даже по меркам самых развитых стран».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству страны заняться в 2024 году обеспечением роста реальных доходов граждан и снижения уровня бедности. Докладов по исполнению поручений глава государства ждет от премьер-министра Михаила Мишустина, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и высших должностных лиц субъектов Федерации до 15 марта, 1 июня и 1 декабря.

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      Дмитрий Воронин
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