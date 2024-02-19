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20:29, 19 февраля 2024Экономика

Путин поручил заняться снижением уровня бедности в России

Президент Путин поручил правительству снижать уровень бедности в России

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Правительству России в 2024 году необходимо заняться ростом реальных доходов граждан и снижением уровня бедности. Соответствующее поручение президента страны Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

Особое внимание глава государства потребовал обратить на динамику увеличения доходов тех граждан, у которых сейчас доходы невелики. Доклад по исполнению поручений необходимо представить до 15 марта, до 1 июня и до 1 декабря 2024 года.

Ответственными за его исполнение лицами названы премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов федерации.

Аналогичное поручение с теми же формулировками и ответственными лицами Путин давал правительству в январе прошлого года.

В начале декабря прошлого года Росстат отчитался о сокращении количества россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) до минимальных 14,8 миллиона человек. В пресс-службе ведомства объяснили, что на ситуацию повлияли выплаты от государства.

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      Платон Щукин
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