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20:20, 27 января 2023Экономика

Путин поручил ускорить рост зарплат и снижение уровня бедности в России

Путин поручил ускорить рост зарплат и снижение уровня бедности в России в 2023 году

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству в 2023 году принять меры для уcкорения роста реальных зарплат населения, а также снижения уровня бедности. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

В достижении указанных целей правительству должны помочь органы исполнительной власти субъектов РФ, а также Банк России. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Задачу необходимо выполнить до 1 марта 2023 года, далее ответственные лица должнв будут отчитываться по достигнутому прогрессу один раз в месяц.

В январе ученые из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Института проблем рынка РАН заявили, что низкий доход для многих россиян нередко оборачивается «ловушкой бедности», выйти из которой самостоятельно они не могут, а для государства такая ситуация оборачивается потерей эффективности. По заявлению экспертов, избавиться от проблемы можно с помощью «срочного гарантированного дохода» экономически уязвимых граждан, как работающих, так и безработных, — одной из форм безусловного базового дохода.

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Платон Щукин
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