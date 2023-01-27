России предложили способ избавиться от «ловушки бедности»

Ученые из ВНИИ труда и РАН предложили способ избавиться от «ловушки бедности» в России

Низкий доход для многих россиян нередко оборачивается «ловушкой бедности», выйти из которой самостоятельно они не могут, а для государства такая ситуация оборачивается потерей эффективности. Об этом говорится в статье Елены Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаила Дудина из Института проблем рынка РАН, опубликованной в последнем выпуске журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, на которую ссылается РБК.

Ученые предположили, что в перспективе избавиться от проблемы можно с помощью «срочного гарантированного дохода» экономически уязвимых граждан, как работающих так и безработных. Получать его должны те, кто заинтересован в дополнительном образовании и, соответственно, в повышении производительности труда. Таким образом, инструмент стал бы одной из форм безусловного базового дохода, концепция которого рассматривается во многих странах.

В настоящее время Россия сталкивается с постепенным снижением производительности труда, что приводит к большой доле работающих, но живущих на грани бедности граждан. При этом наблюдается существенный разрыв в доходах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос размера зарплат в сторону добывающего сектора.

В своей оценке авторы ссылаются на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Из них следует, что с 2011-го по 2021 год производительность труда в России (рассчитывается через ВВП в постоянных ценах к общей численности рабочей силы) сокращалась в среднем на один процент в год, хотя в странах ОЭСР (большинство из них — члены Евросоюза, также туда входят США, Канада, Япония и Южная Корея) — росла на пять процентов.

В среднем десять процентов самых низких зарплат в 13 раз меньше, чем десять процентов самых высоких. При этом, отмечают Вашаломидзе и Дудин, доходы самых высокооплачиваемых работников почти не связаны с производительностью, получать свои деньги они будут в любом случае.

А вот на обратной стороне иерархии ситуация противоположная. Самым низкооплачиваемым работникам приходится стараться изо всех сил, чтобы получить хоть что-то, и времени на развитие у них не остается. Таким образом, у тех, кто зарабатывает много, нет мотивации для повышения эффективности, а у тех, кто зарабатывает мало, — возможностей.

Для изменения ситуации через одну из форм базового дохода требуется действовать по двум направлениям. Во-первых, взять курс на отказ от рентно-сырьевой модели роста экономики и сократить уровень присутствия государства в добывающих и перерабатывающих отраслях, а во-вторых, стимулировать автоматизацию производства. Последнее обстоятельство снизит потребность в низкоквалифицированном труде, отнимающем все силы.

Впрочем, ученые признают, что массовые выплаты могут породить иждивенчество и нежелание работать в принципе, что замедлит рост экономики. Поэтому они вводят в качестве условия выплат готовность к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению.

Профессор Финансового института при правительстве Александр Сафонов добавляет, что в России низкая производительность труда во многом связана со структурой экономики. Отраслей, создающих новые продукты, мало, соответственно, потребность в дешевой рабочей силе остается высокой.

Ранее основатель UC Rusal Олег Дерипаска заявил, что в последние десять лет в России наблюдался курс на формирование госкапитализма, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов». По его мнению, если не изменить направление развития, то страна потеряет 10-12 лет.