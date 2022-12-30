Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:52, 30 декабря 2022Экономика

Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма последних десяти лет

Основатель UC Rusal Дерипаска призвал российские власти отказаться от госкапитализма

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Основатель UC Rusal Олег Дерипаска в статье для издания РБК призвал российские власти отказаться от вредных «химер» госкапитализма и вернуться к «невидимой руке» рынка, которой помогает «видимая рука» государства. Без этого, уверен предприниматель, страна потеряет 10-12 лет развития.

По его словам, в настоящее время происходит уже третья по счету за последние 35 лет серьезная трансформация России. Первая началась в 1991 году, на пик удалось выйти в 2008-м, в преддверии мирового кризиса. Но затем, в период 2008-2012 годов, страна под предлогом преодоления проблем начала переходить к госкапитализму, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов», а в итоге привел к практически полному отказу от достижений начала века.

Дерипаска подчеркнул, что продолжать такую политику — губительно для страны, поэтому необходимо сделать конкретный выбор и определиться с дальнейшим курсом.

«Мне бы хотелось, чтобы мы на этой развилке вновь выбрали свободную, рыночную экономику, с превалирующей в стране частной собственностью и свободными предпринимателями», — написал бизнесмен.

Он напомнил, что на сегодняшний день доступ России к западным логистическим цепочкам, платежным системам, технологическим решениям, производственной кооперации в целом отсутствует, все это надо выстраивать заново с новым набором стран. Вместо развитых государств России придется сотрудничать с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией, Индией, Пакистаном, Ираном, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

Материалы по теме:
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь» «Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
16 марта 2021

При этом, объяснил Дерипаска, вопрос не в том, чтобы развернуть потоки сырья — надо привлекать иностранные инвестиции на собственные территории, создать привлекательные условия для иностранных инвесторов, которые привозят технологии и интеллектуальную собственность, обеспечивать логистические возможности.

Единственным способом двигаться к «настоящей открытой рыночной, конкурентной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей», миллиардер видит в том, чтобы уравнять бизнесменов в правах с остальными социальными группами — «артистами, патриотически настроенными журналистами, спортсменами, силовиками, представителями правоохранительных органов, ветеранами».

Дерипаска указал, что только от бизнеса зависит скорость положительных перемен в стране, а чтобы тот мог работать, следует заняться тотальной декриминализацией бизнеса. То есть отменить статьи Уголовного кодекса, с помощью которых бизнесменов «третируют, доят, ломают их судьбы, удерживают годами в тюрьмах, лишают собственности», а после снять и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им право избираться.

В прошлом месяце Дерипаска предупредил, что с текущей политикой в Средней Азии Россия рискует навсегда оказаться на обочине истории. Он объяснил, что нельзя недооценивать активность в регионе стран Запада. Для бывших советских республик такое сотрудничество принесет более высокий темп роста экономик, увеличение доходов населения, а также большее количество свобод и верховенство права, но Москва лишится заметной части влияния в мире. Чтобы этого не случилось, объяснил миллиардер, следует развивать свои транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о выборах президента России в 2024 году
Спад в сфере услуг в России ускорился
Саблист оценил информацию о разводе с олимпийской чемпионкой из-за отъезда в США
Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма последних десяти лет
Пользователи сети озвучили главные просьбы к противоположному полу
Посла Китая в США назначили главой МИД Китая
Россиян предупредили о предлагающих бесплатный алкоголь в мессенджере аферистах
Известный бизнесмен подарил падчерицам подделки Cartier и был пойман на обмане
Белгородский губернатор назвал число погибших при обстрелах ВСУ мирных жителей
Переводы россиян за рубеж выросли в 27 раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.