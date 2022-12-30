Дерипаска призвал отказаться от госкапитализма последних десяти лет

Основатель UC Rusal Дерипаска призвал российские власти отказаться от госкапитализма

Основатель UC Rusal Олег Дерипаска в статье для издания РБК призвал российские власти отказаться от вредных «химер» госкапитализма и вернуться к «невидимой руке» рынка, которой помогает «видимая рука» государства. Без этого, уверен предприниматель, страна потеряет 10-12 лет развития.

По его словам, в настоящее время происходит уже третья по счету за последние 35 лет серьезная трансформация России. Первая началась в 1991 году, на пик удалось выйти в 2008-м, в преддверии мирового кризиса. Но затем, в период 2008-2012 годов, страна под предлогом преодоления проблем начала переходить к госкапитализму, который стал «пожирать бессмысленное количество ресурсов», а в итоге привел к практически полному отказу от достижений начала века.

Дерипаска подчеркнул, что продолжать такую политику — губительно для страны, поэтому необходимо сделать конкретный выбор и определиться с дальнейшим курсом.

«Мне бы хотелось, чтобы мы на этой развилке вновь выбрали свободную, рыночную экономику, с превалирующей в стране частной собственностью и свободными предпринимателями», — написал бизнесмен.

Он напомнил, что на сегодняшний день доступ России к западным логистическим цепочкам, платежным системам, технологическим решениям, производственной кооперации в целом отсутствует, все это надо выстраивать заново с новым набором стран. Вместо развитых государств России придется сотрудничать с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Индонезией, Индией, Пакистаном, Ираном, Ближним Востоком, Африкой, Латинской Америкой.

При этом, объяснил Дерипаска, вопрос не в том, чтобы развернуть потоки сырья — надо привлекать иностранные инвестиции на собственные территории, создать привлекательные условия для иностранных инвесторов, которые привозят технологии и интеллектуальную собственность, обеспечивать логистические возможности.

Единственным способом двигаться к «настоящей открытой рыночной, конкурентной экономике, опирающейся на частную собственность и свободных предпринимателей», миллиардер видит в том, чтобы уравнять бизнесменов в правах с остальными социальными группами — «артистами, патриотически настроенными журналистами, спортсменами, силовиками, представителями правоохранительных органов, ветеранами».

Дерипаска указал, что только от бизнеса зависит скорость положительных перемен в стране, а чтобы тот мог работать, следует заняться тотальной декриминализацией бизнеса. То есть отменить статьи Уголовного кодекса, с помощью которых бизнесменов «третируют, доят, ломают их судьбы, удерживают годами в тюрьмах, лишают собственности», а после снять и негласные запреты на занятие ими государственных и муниципальных должностей, дать им право избираться.

В прошлом месяце Дерипаска предупредил, что с текущей политикой в Средней Азии Россия рискует навсегда оказаться на обочине истории. Он объяснил, что нельзя недооценивать активность в регионе стран Запада. Для бывших советских республик такое сотрудничество принесет более высокий темп роста экономик, увеличение доходов населения, а также большее количество свобод и верховенство права, но Москва лишится заметной части влияния в мире. Чтобы этого не случилось, объяснил миллиардер, следует развивать свои транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю.