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14:55, 21 ноября 2022Экономика

Дерипаска предупредил Россию об опасности оказаться на обочине истории

Дерипаска предупредил Россию об угрозе остаться на обочине истории при отказе от развития

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Европа усиливает свое влияние в Средней Азии на фоне текущей геополитической нестабильности и со своей точки зрения делает правильно. Но для России такая ситуация означает угрозу остаться на обочине истории в прямом смысле слова. Об этом в своем Telegram-канале предупредил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он признал, что следствием такого сотрудничества с Западом для бывших советских республик может стать более высокий темп роста экономик, увеличение доходов населения, а также большее количество свобод и верховенство права. По мнению Дерипаски, конкуренция, особенно когда речь идет о влиянии и инвестициях, обязательно пойдет на пользу.

Однако она же несет опасность для Москвы утратить свое влияние, а чтобы этого не случилось, следует развивать собственные транспортные коридоры, расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю.

На прошлой неделе Дерипаска заявил, что сомневается в скором крахе доллара, потому что будет «скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК». Кого именно он имеет в виду, предприниматель не уточнил.

Кроме того, он сравнил ситуацию, складывающуюся с американским госдолгом, с той, что наблюдалась вокруг государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в России перед дефолтом 1998 года. При этом он признал, что серьезные последствия в виде дефолта в этом случае маловероятны.

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Платон Щукин
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