Дерипаска оценил перспективы дефолта в США

Олег Дерипаска предсказал перемены в мировой финансовой системе в ближайшие годы

Российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что рынок американского госдолга начинает напоминать ситуацию, сложившуюся в государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России перед дефолтом 1998 года.

При этом, по его оценкам, перспектива «серьезных последствий» в виде дефолта в случае с бумагами Минфина США маловероятна. Точно же можно предсказать перемены в «доллароцентричной» мировой финансовой системе в ближайшие три-четыре года.

«Инвесторы, ушлые ребята, будут искать более надежные альтернативы для краткосрочных инвестиций, чем облигации Минфина США , а рынки и трейдеры — другие схемы расчетов без долларовых рисков (крипта/юани и так далее)», — написал Дерипаска.

В октябре Дерипаска выступил с оценкой сроков окончания мирового кризиса: по его мнению, «нынешнее безумие» продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.