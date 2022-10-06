Дерипаска назвал сроки окончания «нынешнего безумия»

Миллиардер Дерипаска считает, что нынешний мировой кризис продлится еще 2,5-3 года

Миллиардер Олег Дерипаска назвал сроки окончания мирового кризиса. В своем Telegram-канале бизнесмен предположил, что «нынешнее безумие» продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.

«[Затем] главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — считает миллиардер.

По его словам, также после кризиса можно ожидать деполитизации организаций системы ООН и международных судебных институтов, чьи штаб-квартиры должны будут регулярно переноситься в разные страны. Это, полагает Дерипаска, поможет лишить принимающие их государства рычагов давления.

Ранее в августе директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что сроки выхода из мирового экономического кризиса зависят от решительных действий западных политиков. Он также предположил, что острая фаза кризиса продлится от полугода и больше. После этого вероятно начало стагнации. При этом дальнейший переход к росту мировой экономики остается под вопросом, полагает экономист.