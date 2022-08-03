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Назван срок окончания мирового экономического кризиса

Экономист Ордов: выход из экономического кризиса в мире начнется через пять-девять месяцев

Фото: Marga Santoso / Unsplash

Сроки выхода из мирового экономического кризиса зависят от решительных действий западных политиков. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он дал свой прогноз окончания острой фазы кризиса.

«Полноценно и очевидно пока кризис не наступил. Мы все говорим о рецессии, и, скорее всего, в этом квартале мы ее зафиксируем. 2020 год нам показал, что такое рецессия, в чем ее отличия от депрессии, когда, например, квартальное падение европейской экономики превышало 30 процентов, европейской — больше 20 процентов, российский валовой внутренний продукт (ВВП) сократился более чем на 10 процентов за квартал в годовом выражении», — объяснил экономист.

Средняя длительность подобного рода рецессии в мировой экономической истории составляла примерно пять-девять месяцев

Константин Ордовэкономист

Острая фаза кризиса продлится от полугода и больше, полагает Константин Ордов. После этого вероятно начало стагнации. При этом дальнейший переход к росту мировой экономики остается под вопросом, полагает экономист.

«Тут важно, насколько будет высока решимость международного сообщества не тянуть кота за хвост и не резать этот хвост по кускам, а пускай за полгода через дефолты, но эту проблему решить. После этого будет возможно восстановление и рост. Либо, как мы видим в последние десятилетия, эти финансовые проблемы пытаются замести под ковер, но под ковром уже места остается все меньше и меньше, а свободы действий практически нет», — сказал специалист.

Ключевой проблемой мировых экономических кризисов остается несправедливое распределение финансовых ресурсов. Это приводит к нарастанию дисбаланса между развитыми и развивающимися странами, считает аналитик.

«Эта проблема и предопределяет все большую частоту и глубину мировых экономических кризисов. Так что если говорить о том, насколько долгим будет кризис, то острая фаза продлится не менее полугода. То, что в дальнейшем кризисы неизбежны, вызвано тем, что эти фундаментальные проблемы дисбаланса не решаются», — заключил Ордов.

Ранее экономист объяснил влияние роста ключевой ставки США на мировую экономику.

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Мария Сметанина
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