Экономист объяснил влияние роста ключевой ставки в США на мировую экономику

Экономист Григорьев заявил, что повышение ставки США слабо скажется на России

Повышение базовой процентной ставки США на России и на российском рубле скажется довольно слабо. Российская экономика после начала специальной военной операции изменила участие в мировой экономике. Однако на других мировых странах повышение ставки может сказаться негативно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Влияние повышения базовой ставки США на мировую экономику

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

«Современная экономика носит глобальный характер. Финансовые рынки тоже. Есть довольно большой объем капитала, который его владельцы перемещают из страны в страну в зависимости от того, где выгоднее его вложить в акции и облигации. Поэтому на мировой экономике этот шаг скажется», — объяснил экономист.

Григорьев уверен, что повышение базовой ставки США приведет к тому, что мировые инвесторы будут вкладывать свой капитал в американский рынок.

Финансовые инструменты в долларах США станут более доходными и более выгодными для инвесторов. Капитал начнет двигаться в сторону США: деньги инвесторов из разных стран начнут вкладываться в американскую экономику, будет укрепляться доллар. Американская экономика получит валютные ресурсы для развития Владимир Григорьев экономист

«С учетом того, что американские инструменты отличаются более высокой надежностью, чем большинство остальных, инвесторам будет выгодно, например, выйти из турецких ценных бумаг и вложиться в американские. Соответственно, для финансовых рынков тех стран, откуда будет капитал уходить, это будет отрицательное явление», — сказал Григорьев.

Влияние на российскую экономику

При этом экономист убежден, что на российскую экономику повышение базисной ставки США никак не повлияет.

Если бы эта ситуация была до специальной военной операции, то она бы затронула Россию в негативном плане Владимир Григорьев экономист

«Но сейчас наше участие в мировой экономике носит несколько иной характер. Иностранных инвесторов, которые вкладывались бы в российские бумаги, сейчас практически нет. Поэтому я думаю, что каких-то особых угроз российскому рынку это не несет», — заключил он.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставка выросла до уровня 1,5-1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75-1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.