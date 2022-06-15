ФРС США повысила ставку

ФРС США впервые с 1994 года повысила базисную ставку на 75 базисных пунктов до 1,5-1,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду, 15 июня, повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5–1,75 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Регулятор повысил ставку третий раз подряд, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. При этом Комитет по операциям на открытом рынке ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона «будет уместным».

В мае ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

В марте ФРС США повысила базовую ставку впервые с 2018 года. Тогда ожидалось, что при ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к целевому показателю в 2 процента, а рынок труда продолжит быть сильным. Именно с этой целью было принято решение поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0,25–0,5 процента.