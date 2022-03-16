ФРС США повысила базовую процентную ставку впервые с 2018 года

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов до 0,25-0,5 процента

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку впервые с 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский регулятор.

Согласно заявлению ФРС, ожидается, что при ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к целевому показателю в 2 процента, а рынок труда продолжит быть сильным. Именно с этой целью было принято решение поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0,25-0,5 процента, объяснили в регуляторе. Также ожидается, что уместным будет и дальнейшее увеличение диапазона базовой ставки.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источник в Минфине США писал, что западные санкции не помешают РФ платить по госдолгу в долларах как минимум до конца мая. «Ограничения министерства финансов США на сделки с российским центральным банком и другими российскими институтами не препятствуют этой стране осуществлять выплаты по долларовому долгу по меньшей мере до конца мая», — цитирует американское издание чиновника.

