ФРС США повысила ставку

ФРС США повысила базовую ставку до 0,75-1 процента годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.

Как пояснил глава ведомства Джером Пауэлл, условия для увеличения инфляции в США создают резкий рост цен на нефть и введенный из-за COVID-19 локдаун в ряде китайских регионов, передает ТАСС. Пауэлл добавил, что ФРС продолжит рассматривать возможность дальнейших повышений ставки на 50 базисных пунктов.

В марте ФРС США повысила базовую ставку впервые с 2018 года. Тогда ожидалось, что при ужесточении денежно-кредитной политики инфляция вернется к целевому показателю в 2 процента, а рынок труда продолжит быть сильным. Именно с этой целью было принято решение поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 0,25-0,5 процента.