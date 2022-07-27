ФРС США вновь повысила ставку

ФРС США вновь повысила базисную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25–2,5 процента годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Такой шаг призван замедлить инфляцию, достигшую по итогам мая рекордных с 1981 года показателей. При этом ФРС также считает уместным дальнейшее повышение целевого диапазона ставки.

Предыдущее повышение произошло в середине июня. Тогда базовая процентная ставкв выросла до уровня 1,5–1,75 процента годовых. В мае ФРС США также повышала ставку до 0,75–1 процента годовых. Решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года.