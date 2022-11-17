Дерипаска усомнился в скором крахе доллара

Дерипаска усомнился в крахе доллара и предсказал крах тех, кто расшатывает мир ради ВПК

Российский миллиардер Олег Дерипаска усомнился в том, что американский доллар в ближайшее время рухнет. По его мнению, крах с большей вероятностью ожидает другую группу людей. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Скорый крах доллара — не думаю… Скорее крах этого муд...чья, которое расшатывает мир по всей Земле последние 20 лет в угоду своему ВПК», — написал бизнесмен.

По его мнению, такая политика позволяет «идиотам повсюду заниматься тем же самым», из-за чего страдают борьба с глобальным потеплением, замедляется борьба с бедностью, останавливается развитие ядерной энергетики, мирное освоение космоса и океана. «Стравливают людей, как собак на какой-то адской псарне», — заключил Дерипаска.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с американским госдолгом с той, что сложилась с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России перед дефолтом 1998 года. При этом он признал, что «серьезные последствия» в виде дефолта в случае с бумагами Минфина США маловероятны.

В октябре бизнесмен предположил, что мировой кризис, вызванный «нынешним безумием», продлится еще 2,5-3 года, так как «сил и запала» у всех хватит только на это время.