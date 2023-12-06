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20:59, 6 декабря 2023Экономика

В России объяснили сокращение числа бедных граждан

Росстат: в 2023 году число бедных россиян сократилось до 14,8 миллиона

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В третьем квартале 2023 года число россиян с доходами ниже границы бедности (14,4 тысячи рублей) снизилось до 14,8 миллиона. Сокращение доли бедных граждан до 10,2 процента от всего населения объяснили в Росстате.

В сравнении с июлем-сентябрем доля бедных граждан сократилась на 0,3 процентных пункта (минус полмиллиона). При этом граница бедности в 2023 году была на уровне 14 201 рубль, а в 2022-м — 13 472 рубля.

«На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Весной Росстат сообщал о снижении бедности в России до исторического минимума в 10,5 процента. Количество граждан с доходом ниже границы бедности на тот момент составило 15,3 миллиона. Годом ранее показатель составлял 16 миллионов человек.

Аналитики ВНИИ труда Минтруда назвали причины появления «рыночной бедности» в России. Бедность эксперты оценили как невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. Причина такой тенденции — высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах, недостаточные уровни зарплат, неполные и нестабильные формы занятости.

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      Вячеслав Агапов
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