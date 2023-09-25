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12:01, 25 сентября 2023Экономика

Россиянам назвали причины «рыночной бедности»

Эксперты ВНИИ труда объяснили «рыночную бедность» россиян низкими зарплатами

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Во ВНИИ труда Минтруда рассказали о феномене «рыночной бедности» в России и назвали причины его появления. С выводами ученых, изложенными в отраслевом журнале «Социально-трудовые исследования», ознакомились «Известия». Бедность эксперты оценивают как невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника.

По мнению специалистов, описываемая ими тенденция связана с высокой долей низкооплачиваемых вакансий в регионах, недостаточным уровнем зарплат, неполными и нестабильными формами занятости. В материале отмечается, что рыночная бедность в российских регионах связана прежде всего со сложившейся структурой занятости и разницей в оплате труда. Так, наибольшая доля неквалифицированных рабочих среди малоимущих зафиксирована в Санкт-Петербурге (38 процентов), а в целом больше всего таких граждан оказалось в Севастополе, Адыгее и Чукотском АО.

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В свою очередь в пресс-службе ВНИИ труда назвали описанную публикацию узкоспециализированным материалом, подготовленным сотрудниками в процессе исследования одного из сегментов бедности, который не преобладает в структуре бедности.

Ранее в той же структуре прокомментировали данные Росстата, согласно которым во втором квартале 2023 года количество бедных в России снизилось на 1,9 миллиона человек. Говоря о том, что реальные денежные доходы россиян в апреле-июне выросли на 5,3 процента, гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин отметил, что трудовые заработки традиционно вносят наибольший вклад в благосостояние семей, а их доля обычно оказывается наиболее значительной в структуре их доходов.

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    Дмитрий Воронин
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