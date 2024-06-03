Россиянин напал с ножом на подругу и гостей вечеринки на даче

В Петербурге парень на даче зарезал девушку, ранил ее подруг и покончил с собой

В Петербурге возбуждено уголовное дело после поножовщины на вечеринке, в результате которой девушка истекла кровью, а ее раненных подруг увезли в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 2 июня на даче в Зеленогорске между молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого парень нанес ножевые ранения нескольким участникам вечеринки. После этого он причинил себе повреждения, несовместимые с жизнью.

Следователи изъяли видеозаписи с места преступления для восстановления картины происшедшего и выяснение всех обстоятельств.

25-летний Артем со своей девушкой и ее три подруги с приятелем веселились на арендованной даче, сообщает «Фонтанка». Ее сняла на выходные мать возлюбленной молодого человека. Она поприсутствовала на вечеринке, а затем уехала. Утром 2 июня Артем, по всей видимости под воздействием наркотиков, напал на четырех девушек. Раненые сумели сбежать от него и укрыться в доме охранника. Там же рядом напавший покончил с собой.