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07:21, 3 июня 2024Россия

Стало известно о возможной отставке еще одного российского губернатора

«Ведомости»: глава Республики Алтай Хорохордин может покинуть свой пост
Олег Хорохордин

Олег Хорохордин. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава республики Алтай Олег Хорохордин в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Газета отметила, что Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопроса переизбрания на пост губернатора. «Коммерсантъ» ранее уже допускал отставку главы сибирского региона, однако в пресс-службе губернатора это опровергали.

Губернатором Хорохордин стал в 2019 году, срок его полномочий подойдет к концу в сентябре 2024 года. С 2002 по 2006 год он работал в аппарате полпреда президента в ЦФО, после чего до 2011 года трудился в управлении главы государства по внутренней политике. Впоследствии Хорохордин работал вместе с руководителем аппарата Белого дома Владиславом Сурковым и был заместителем руководителя его секретариата.

В конце мая двое губернаторов российских регионов покинули свои посты. 30 мая об отставке объявила единственная женщина-губернатор в России — руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В опубликованном видеообращении Комарова рассказала, что переходит на новую работу. Автономный округ возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук.

На следующий день, 31 мая, в отставку по собственному желанию ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На его место Путин назначил главу правительства Тульской области Вячеслава Федорищева.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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