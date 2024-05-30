Глава Ханты-Мансийского автономного округа ушла в отставку. В России больше нет женщин-губернаторов

Единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова объявила об отставке. Она являлась единственной в России действующей женщиной-губернатором.

В опубликованном видеообращении Комарова рассказала, что переходит на новую работу. Она поблагодарила российского президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей — за достигнутые результаты и любовь к Родине. По словам женщины, именно вера граждан в нее помогла добиться того, что «Югра — регион-лидер».

Югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции Наталья Комарова экс-губернатор ХМАО

Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института по специальности «экономика и организация строительства».

В марте 2010 года Комарова возглавила ХМАО. В июне 2020 года Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок, президиум генсовета «Единой России» также одобрил ее выдвижение. В сентябре депутаты Югры проголосовали за кандидатуру Комаровой на заседании парламента, тогда же состоялась церемония ее инаугурации.

В феврале 2024 года из обновленного списка Евросоюза стало известно, что Комарова попала под санкции.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уход Комаровой назвали прогнозируемым

Политолог Михаил Виноградов назвал прогнозируемым уход Комаровой. По его словам, она была главой одного из статусных, но очень сложных и конфликтных регионов, однако говорить о ее возможном повышении сложно.

«Думаю, речь будет идти о некоем символическом трудоустройстве. Эти варианты в публичном поле уже называются. Среди них звучат Совет Федерации и РАНХиГС, но они не выглядят как повышение», — заявил политолог, добавив, что в случае с Комаровой это будет почетный уход, а не серьезный кадровый переход.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Политолог Александр Немцев, в свою очередь, считает уход Комаровой нормальным явлением, так как она занимала свой пост с 2010 года. По его мнению, переход на более спокойную работу логичен. «Скорее всего, это будет средняя бюрократическая позиция, что позволит ей спокойно работать. Времена ее публичности закончились», — добавил он.

Как отметил политолог Виталий Иванов, Комарова оставалась одним из самых возрастных губернаторов. При этом она возглавляла регион три срока, а таких глав субъектов России не так много: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Путин предложил кандидатуру нового главы ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО. Глава государства указал на связь Кухарука с регионом. «Для вас там все родное», — сказал российский лидер и выразил надежду, что кандидат сможет использовать свои навыки в новой должности.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).