Глава Ханты-Мансийского автономного округа ушла в отставку. В России больше нет женщин-губернаторов
Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова объявила об отставке. Она являлась единственной в России действующей женщиной-губернатором.
В опубликованном видеообращении Комарова рассказала, что переходит на новую работу. Она поблагодарила российского президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей — за достигнутые результаты и любовь к Родине. По словам женщины, именно вера граждан в нее помогла добиться того, что «Югра — регион-лидер».
Югорчане работают дома, на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции
Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института по специальности «экономика и организация строительства».
В марте 2010 года Комарова возглавила ХМАО. В июне 2020 года Путин поддержал ее намерение переизбраться на новый срок, президиум генсовета «Единой России» также одобрил ее выдвижение. В сентябре депутаты Югры проголосовали за кандидатуру Комаровой на заседании парламента, тогда же состоялась церемония ее инаугурации.
В феврале 2024 года из обновленного списка Евросоюза стало известно, что Комарова попала под санкции.
Уход Комаровой назвали прогнозируемым
Политолог Михаил Виноградов назвал прогнозируемым уход Комаровой. По его словам, она была главой одного из статусных, но очень сложных и конфликтных регионов, однако говорить о ее возможном повышении сложно.
«Думаю, речь будет идти о некоем символическом трудоустройстве. Эти варианты в публичном поле уже называются. Среди них звучат Совет Федерации и РАНХиГС, но они не выглядят как повышение», — заявил политолог, добавив, что в случае с Комаровой это будет почетный уход, а не серьезный кадровый переход.
Политолог Александр Немцев, в свою очередь, считает уход Комаровой нормальным явлением, так как она занимала свой пост с 2010 года. По его мнению, переход на более спокойную работу логичен. «Скорее всего, это будет средняя бюрократическая позиция, что позволит ей спокойно работать. Времена ее публичности закончились», — добавил он.
Как отметил политолог Виталий Иванов, Комарова оставалась одним из самых возрастных губернаторов. При этом она возглавляла регион три срока, а таких глав субъектов России не так много: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Путин предложил кандидатуру нового главы ХМАО
Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО. Глава государства указал на связь Кухарука с регионом. «Для вас там все родное», — сказал российский лидер и выразил надежду, что кандидат сможет использовать свои навыки в новой должности.
Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).