Путин предложил кандидатуру нового главы ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени возглавить ХМАО

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства указал на связь Кухарука с ХМАО. «Для Вас там все родное», — сказал президент и выразил надежду, что кандидат сможет использовать свои навыки в новой должности.

По данным Ura.ru, Кухарук родился на территории ХМАО в 1979-м году, окончил школу с золотой медалью. У него есть жена и дочь, он активно занимается спортом: плаванием и легкой атлетикой.

Руслан Кухарук является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

30 мая о своей отставке объявила глава ХМАО Наталья Комарова, которая оставалась единственной женщиной, возглавляющей российский регион. Она руководила ХМАО с 2010 года.