Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 30 мая 2024Россия

Единственная в России женщина-губернатор объявила об отставке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Комарова объявила об отставке
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова объявила об отставке. О досрочном сложении полномочий она написала в Telegram-канале.

До этого момента она являлась единственной в России женщиной-губернатором. В своем видеообращении Комарова пояснила, что перейдет на другую работу.

«С первого дня в Югре знала, я дома! Эта уверенность в каждом из вас и ваша вера в меня помогла добиться того, что наш регион — лидер», — отметила она. Кроме того, экс-глава поблагодарила президента России за доверие.

Комарова возглавляла ХМАО с 2010 года.

Ранее стало известно, что вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов может покинуть свой пост.

Как писали «Ведомости», обсуждения отставки Неверова начались после информации, что его должность могут освободить под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

Пока неизвестно, какую должность займет Неверов в случае подтверждения отставки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Названа причина смерти Анастасии Заворотнюк

      Таиланд анонсировал новый тип виз для удаленщиков

      Родители погибших возлюбленных устроили им призрачную свадьбу

      Полиция Армении стянула силы к зданию правительства на фоне акций протеста

      Пушилин указал Зеленскому на большую опасность

      Стало известно о накопившемся долге семьи Заворотнюк

      В России грузовой поезд протаранил выехавшую на переезд легковушку с людьми

      Звезда «Моей прекрасной няни» прокомментировала смерть Заворотнюк

      В зону СВО направят тысячи FPV-дронов «Гортензия-7»

      Россиянам назвали лучшие места для восстановления здоровья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше