Единственная в России женщина-губернатор объявила об отставке

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Комарова объявила об отставке

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова объявила об отставке. О досрочном сложении полномочий она написала в Telegram-канале.

До этого момента она являлась единственной в России женщиной-губернатором. В своем видеообращении Комарова пояснила, что перейдет на другую работу.

«С первого дня в Югре знала, я дома! Эта уверенность в каждом из вас и ваша вера в меня помогла добиться того, что наш регион — лидер», — отметила она. Кроме того, экс-глава поблагодарила президента России за доверие.

Комарова возглавляла ХМАО с 2010 года.

Ранее стало известно, что вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов может покинуть свой пост.

Как писали «Ведомости», обсуждения отставки Неверова начались после информации, что его должность могут освободить под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

Пока неизвестно, какую должность займет Неверов в случае подтверждения отставки.