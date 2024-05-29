Стало известно о возможной отставке вице-спикера Госдумы

«Ведомости» сообщили о возможной отставке вице-спикера Госдумы Неверова

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

Данный вопрос, как и его детали ухода с должности, на данный момент обсуждаются, добавил еще один источник издания. Отмечается, что обсуждения отставки Неверова начались после информации, что его пост якобы могут освободить под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

На данный момент неизвестно, какую должность займет Неверов в случае отставки.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что покидает пост главы города в связи с переходом на новую работу. «С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал Кстенин.