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16:13, 29 мая 2024Россия

Стало известно о возможной отставке вице-спикера Госдумы

«Ведомости» сообщили о возможной отставке вице-спикера Госдумы Неверова
Сергей Неверов

Сергей Неверов. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.

Данный вопрос, как и его детали ухода с должности, на данный момент обсуждаются, добавил еще один источник издания. Отмечается, что обсуждения отставки Неверова начались после информации, что его пост якобы могут освободить под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.

На данный момент неизвестно, какую должность займет Неверов в случае отставки.

Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что покидает пост главы города в связи с переходом на новую работу. «С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал Кстенин.

ЖЗЛ
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