Стало известно о возможной отставке вице-спикера Госдумы
Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов может покинуть свой пост. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника.
Данный вопрос, как и его детали ухода с должности, на данный момент обсуждаются, добавил еще один источник издания. Отмечается, что обсуждения отставки Неверова начались после информации, что его пост якобы могут освободить под бывшего вице-премьера Викторию Абрамченко.
На данный момент неизвестно, какую должность займет Неверов в случае отставки.
Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что покидает пост главы города в связи с переходом на новую работу. «С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал Кстенин.