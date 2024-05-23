Мэр крупного российского города сообщил об отставке

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил об уходе в отставку

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что покидает пост главы города в связи с переходом на новую работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал Кстенин и пожелал успехов команде администрации Воронежа.

Объявивший об отставке мэр также рассказал, что за время его работы на посту градоначальника он смог избавить бюджет города от долгов перед банками, построил спортивную инфраструктуру, школы и детские сады. Кстетин также отчитался о проделанных работах по благоустройству города и других решенных задачах.

Кстенин занял пост главы Воронежа в 2017 году, после чего переизбрался на второй срок в 2023 году. До этого он работал в управлении ЖКХ и энергетики Воронежской области.

В мае мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.