Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 23 мая 2024Россия

Мэр крупного российского города сообщил об отставке

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил об уходе в отставку

Кадр: Telegram-канал Вадима Кстенина

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что покидает пост главы города в связи с переходом на новую работу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С 13 июня буду находиться в отпуске, после которого выйду уже на новую работу. Свою жизнь связываю с Воронежем, это мой любимый город, трудиться продолжу тут», — написал Кстенин и пожелал успехов команде администрации Воронежа.

Объявивший об отставке мэр также рассказал, что за время его работы на посту градоначальника он смог избавить бюджет города от долгов перед банками, построил спортивную инфраструктуру, школы и детские сады. Кстетин также отчитался о проделанных работах по благоустройству города и других решенных задачах.

Кстенин занял пост главы Воронежа в 2017 году, после чего переизбрался на второй срок в 2023 году. До этого он работал в управлении ЖКХ и энергетики Воронежской области.

В мае мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Следователей СК будут судить по обвинению в рекордных для России взятках. Подозреваемые получали деньги в биткоинах

      Следствие потребовало арестовать замначальника подмосковного УФСИН

      Два мирных жителя пострадали при обстреле ВСУ российского региона

      Земфире отказали в исключении из реестра иноагентов

      Жители российского региона пожаловались на нашествие мошкары

      Психолог развеяла миф о пользе шопинга

      В сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность

      Под Харьковом уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ

      Пресечена новая атака ВСУ на Россию

      Украина понадеялась получить согласие США на удары по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше