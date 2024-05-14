Мэр крупного российского курортного города ушел в отставку
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку из-за перехода на новое место работы
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку. Об этом сообщила администрация Краснодарского края в Telegram-канале.
«Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре», — говорится в сообщении администрации.
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Глава региона выразил Копайгородскому благодарность за реализацию различных проектов, подчеркнув, что ему удалось навести порядок в строительной сфере, открыть детские сады, школы и спортивные объекты, а также начать работу над модернизацией городской инженерной структуры.
Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Кубани по внутренней политике.