Мэр крупного российского курортного города ушел в отставку

Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку из-за перехода на новое место работы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку. Об этом сообщила администрация Краснодарского края в Telegram-канале.

«Губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке в связи с переходом на новое место работы. Вениамин Кондратьев встретился с Алексеем Копайгородским в Краснодаре», — говорится в сообщении администрации.

Глава региона выразил Копайгородскому благодарность за реализацию различных проектов, подчеркнув, что ему удалось навести порядок в строительной сфере, открыть детские сады, школы и спортивные объекты, а также начать работу над модернизацией городской инженерной структуры.

Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года. До этого он занимал должность вице-губернатора Кубани по внутренней политике.