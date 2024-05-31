Путин подписал указ о назначении нового губернатора Самарской области

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио губернатора Самарской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы правительства Тульской области Вячеслава Федорищева губернатором Самарской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом глава государства также отправил в отставку бывшего руководителя региона России Дмитрия Азарова, который занимал свое кресло с 2018 года и покинул его по собственному желанию.

Азаров сообщил об уходе в отставку 31 мая. Причину своего решения экс-глава региона не назвал, но подчеркнул, что Самарская область достигла основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

Днем ранее, 30 мая, об отставке объявила единственная женщина-губернатор в России — руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В опубликованном видеообращении Комарова рассказала, что переходит на новую работу. Автономный округ возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).