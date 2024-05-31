Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 31 мая 2024Россия

Путин подписал указ о назначении нового губернатора Самарской области

Путин подписал указ о назначении Федорищева врио губернатора Самарской области
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы правительства Тульской области Вячеслава Федорищева губернатором Самарской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом глава государства также отправил в отставку бывшего руководителя региона России Дмитрия Азарова, который занимал свое кресло с 2018 года и покинул его по собственному желанию.

Азаров сообщил об уходе в отставку 31 мая. Причину своего решения экс-глава региона не назвал, но подчеркнул, что Самарская область достигла основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

Днем ранее, 30 мая, об отставке объявила единственная женщина-губернатор в России — руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В опубликованном видеообращении Комарова рассказала, что переходит на новую работу. Автономный округ возглавил мэр Тюмени Руслан Кухарук. Он является выпускником пятого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Россиянин поджег сотовую вышку за 30 тысяч рублей и попался

      Брови Нюши на новых кадрах вызвали споры в сети

      Назван способ отмыть глянцевый потолок без разводов

      На Украине сгорел автобус с символом ВСУ

      В России начнут маркировку кормов для животных

      Названы самые популярные для ввоза в Россию автомобили с пробегом

      Tesla запустит свой автопилот в Китае

      Вхождение России в топ-4 экономик мира объяснили

      Участвовавших в досмотре школьниц в Воронеже отстранили от работы на ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше