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11:12, 31 мая 2024Россия

Губернатор Самарской области ушел в отставку

Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку
СюжетОтставка губернатора:
Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая победу», — заявил Азаров журналистам. По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

В ноябре 2023 года сотрудники силовых служб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности главы самарского Минстроя Михаила Асеева. В отношении Кудряшова было возбуждено уголовное дело за увеличение стоимости строительства станции метро в Самаре до 18,4 миллиарда рублей. Асеева же заподозрили в необоснованном перечислении 194 миллионов рублей компании «Волгатрансстройпроект», которая строила станцию метро.

Тогда же Азаров уехал из региона в Москву. Газета «Коммерсантъ» утверждала, что глава региона пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента. В «Ъ» допустили, что губернатор старался решить в Москве политический кризис, назревший в Самарской области. Затем Азаров отправился в Донецкую народную республику (ДНР). После он прибыл в Самару, но снова уехал 27 ноября, узнала газета.

Накануне, 30 мая, об отставке объявила также глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова.

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