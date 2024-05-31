Губернатор Самарской области ушел в отставку

Губернатор Самарской области Азаров объявил об уходе в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Telegram.

«Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая победу», — заявил Азаров журналистам. По его словам, регион достиг основные цели, которые были поставлены шесть лет назад.

В ноябре 2023 года сотрудники силовых служб задержали подчиненных Азарова — председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего обязанности главы самарского Минстроя Михаила Асеева. В отношении Кудряшова было возбуждено уголовное дело за увеличение стоимости строительства станции метро в Самаре до 18,4 миллиарда рублей. Асеева же заподозрили в необоснованном перечислении 194 миллионов рублей компании «Волгатрансстройпроект», которая строила станцию метро.

Тогда же Азаров уехал из региона в Москву. Газета «Коммерсантъ» утверждала, что глава региона пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента. В «Ъ» допустили, что губернатор старался решить в Москве политический кризис, назревший в Самарской области. Затем Азаров отправился в Донецкую народную республику (ДНР). После он прибыл в Самару, но снова уехал 27 ноября, узнала газета.

Накануне, 30 мая, об отставке объявила также глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) Наталья Комарова.