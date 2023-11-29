Самарский губернатор нашелся в Москве после задержания подчиненных
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уехал из региона в Москву после задержания подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как следует из материала издания, нашедшийся в столице Азаров пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента.
В «Ъ» допустили, что губернатор старался решить в Москве политический кризис, назревший в Самарской области. Затем Азаров отправился в Донецкую народную республику (ДНР). После он прибыл в Самару, но снова уехал 27 ноября, узнала газета.
В ноябре сотрудники силовых служб задержали председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.
В отношении Кудряшова было возбуждено уголовное дело за увеличение стоимости строительства станции метро в Самаре до 18,4 миллиарда рублей, пишет «Ъ». Асеева же заподозрили в необоснованном перечислении 194 миллионов рублей компании «Волгатрансстройпроект», которая строила станцию метро.
Ранее сообщалось, что в Московской области задержали главу Ленинского городского округа Алексея Спасского.