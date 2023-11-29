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15:44, 29 ноября 2023Россия

Самарский губернатор нашелся в Москве после задержания подчиненных

«Ъ»: самарский губернатор Азаров уехал в Москву после задержания подчиненных
Дмитрий Азаров

Дмитрий Азаров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уехал из региона в Москву после задержания подчиненных. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из материала издания, нашедшийся в столице Азаров пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента.

В «Ъ» допустили, что губернатор старался решить в Москве политический кризис, назревший в Самарской области. Затем Азаров отправился в Донецкую народную республику (ДНР). После он прибыл в Самару, но снова уехал 27 ноября, узнала газета.

В ноябре сотрудники силовых служб задержали председателя правительства региона Виктора Кудряшова и временно исполняющего главы самарского Минстроя Михаила Асеева.

В отношении Кудряшова было возбуждено уголовное дело за увеличение стоимости строительства станции метро в Самаре до 18,4 миллиарда рублей, пишет «Ъ». Асеева же заподозрили в необоснованном перечислении 194 миллионов рублей компании «Волгатрансстройпроект», которая строила станцию метро.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали главу Ленинского городского округа Алексея Спасского.

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      Анна Щербакова
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