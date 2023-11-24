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15:26, 24 ноября 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержаны высокопоставленные чиновники. Их действия могли повлиять на работу систем ПВО

В Подмосковье задержали главу Ленинского городского округа Алексея Спасского

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полицейские задержали главу Ленинского района Подмосковья Алексея Спасского. По данным Telegram-канала Mash, задержание чиновника может быть связано с нарушениями при строительстве жилых домов.

Сейчас Спасский находится на допросе. В официальном Telegram-канале высокопоставленного чиновника никакой информации о задержании не было, а за сегодня был выложен лишь один пост о наступлении зимы.

Кадр: Telegram-канал «Алексей Спасский. Официальный канал»

По данным РБК, Спасский может быть задержан по подозрению в махинациях с земельными участками. Сейчас на его рабочем месте в администрации проходят обыски.

Полицейские задержали не только Спасского

Накануне, 23 ноября, сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в том же, в чем и Спасского — в нарушении при строительстве.

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По одной версии, задержание экс-чиновника может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые сильно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области. Некоторые источники утверждают, что чиновника подозревают во взятке в размере 10 миллионов рублей.

При этом утверждается, что около двух недель назад Гравину дали уйти с должности по собственному желанию. Уточняется, что его задержали в съемной квартире в подмосковном городе Видное.

Ранее задержали врио министра строительства российского региона

16 ноября суд арестовал временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Под стражей чиновник пробудет до 20 декабря. Об аресте Асеева ходатайствовали следователи.

Кадр: Telegram-канал «Алексей Спасский. Официальный канал»

О том, что полиция начала обыски в домах бывшего главы правительства и врио министра строительства Самарской области стало известно во вторник, 14 ноября. Позже их обоих задержали. По информации источников, оперативные мероприятия в отношении двух высокопоставленных чиновников могут быть связаны с делом о превышении должностных полномочий.

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