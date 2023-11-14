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16:43, 14 ноября 2023Силовые структуры

Полиция начала обыски в доме бывшего главы правительства Самарской области

«112»: в доме экс-главы самарского правительства Кудряшова проходят обыски

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники полиции проводят обыски в доме бывшего главы правительства Самарской области и в здании Министерства строительства региона. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ подозревают экс-чиновника в превышении должностных полномочий при строительстве станции метро «Самарская». На проект одной из компаний областной бюджет выделил 200 миллионов рублей, а затем неожиданно передумал воплощать его в жизнь. За сутки до обысков экс-глава внезапно ушел в отставку.

По данным «63.ru», речь идет о Викторе Кудряшове. Как сообщает источник издания, обыски проходят и в доме временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева. По неподтвержденной информации, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

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