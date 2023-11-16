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16:21, 16 ноября 2023Силовые структуры

Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

Суд арестовал до 20 декабря врио министра строительства Самарской области Асеева

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд арестовал временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Под стражей чиновник пробудет до 20 декабря. Об аресте Авсеева ходатайствовали следователи.

О том, что полиция начала обыски в домах бывшего главы правительства и врио министра строительства Самарской области стало известно во вторник, 14 ноября. Позже их обоих задержали. По информации источников, оперативные мероприятия в отношении двух высокопоставленных чиновников могут быть связаны с делом о превышении должностных полномочий.

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      Олеся Мицкевич
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