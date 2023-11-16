Врио министра строительства российского региона поместили под стражу

Суд арестовал до 20 декабря врио министра строительства Самарской области Асеева

Суд арестовал временно исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Под стражей чиновник пробудет до 20 декабря. Об аресте Авсеева ходатайствовали следователи.

О том, что полиция начала обыски в домах бывшего главы правительства и врио министра строительства Самарской области стало известно во вторник, 14 ноября. Позже их обоих задержали. По информации источников, оперативные мероприятия в отношении двух высокопоставленных чиновников могут быть связаны с делом о превышении должностных полномочий.