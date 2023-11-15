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01:01, 15 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе после обысков задержали двух высокопоставленных чиновников

РИА Новости: экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Самарской области после обысков задержали двух высокопоставленных чиновников: экс-главу правительства российского региона Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Днем во вторник, 14 ноября, в региональном кабмине прошли оперативные мероприятия. Ряд Telegram-каналов писали, что обыски прошли по делу о превышении должностных полномочий, однако эту информацию в правоохранительных органах не прокомментировали.

Пресс-служба правительства Самарской области в свою очередь сообщала, что Кудряшов ушел в отставку по состоянию здоровья, решение было принято месяц назад. Позднее источник агентства в силовых структурах уточнил, что у него проводятся обыски.

Ранее суд отправил в СИЗО начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, подозреваемого в получении взяток на общую сумму в размере 8 миллионов рублей.

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