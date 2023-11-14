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17:56, 14 ноября 2023Силовые структуры

Получивший миллионные взятки главный полицейский российского города арестован

В Выборге получившего взятки на 8 млн руб. начальника полиции отправили в СИЗО

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд отправил в СИЗО начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, подозреваемого в получении взяток на общую сумму в размере 8 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Задержанный будет под арестом два месяца.

Руководителя органов внутренних дел города по подозрению во взяточничестве у «черных лесорубов» за период с 2020 по 2022 год задержали сотрудники собственной безопасности. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ, а в его доме и по месту работу провели обыски.

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