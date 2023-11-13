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09:58, 13 ноября 2023Силовые структуры

Главного полицейского российского города задержали за многомиллионные взятки

В Выборге задержали начальника полиции за взятки на общую сумму в 8 млн рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Выборге сотрудники собственной безопасности задержали руководителя органов внутренних дел (ОВД) города по подозрению в получении взяток на общую сумму в восемь миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении главного полицейского возбудили уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В его доме и по месту работы идут обыски.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год задержанный оказывал покровительство «черным лесорубам». За это он каждый месяц получал вознаграждение. Общая сумма полученных взяток превысила восемь миллионов рублей.

Ранее в Волгограде задержали оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков.

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      Варвара Митина
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