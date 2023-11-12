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15:38, 12 ноября 2023Силовые структуры

Российского полицейского задержали за организацию нарколаборатории

«112»: в Волгограде полицейского задержали за организацию нарколаборатории

Фото: Fulvio Ciccolo / Unsplash

В Волгограде задержали оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков. Он сам организовал нарколабораторию, сообщил Telegram-канал «112».

37-летнего капитана полиции и его подельников — 27-летнего и 22-летнего мужчин — подозревают в том, что они с помощью специально приобретенного оборудования изготавливали наркотики в дачном доме на территории города.

Подельники полицейского вину признали сразу, попутно рассказав об организации банды и решающей роли в ней капитана полиции. Полицейского уже уволили со службы.

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      Вера Владзиевская
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