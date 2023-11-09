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10:04, 9 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин спрятал наркотики в микроволновке и попался

МВД сообщило об аресте спрятавшего наркотики в микроволновке жителя Архангельска

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Полицейские разоблачили наркокурьера, который спрятал мефедрон в микроволновке и вез его из Москвы в Вологду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

38-летний житель Архангельска согласился на подработку в 100 тысяч рублей. Он забрал крупную партию наркотиков из постамата в Москве, положил в тайник и выдвинулся на своей машине по автодороге М-8. Автоинспекторы ГУ МВД России по Московской области остановили его на 69-м километре в Сергиево-Посадском городском округе. В ходе досмотра они обнаружили три свертка и пакет с запрещенным порошком общей массой четыре килограмма.

Эксперты установили, что изъятое содержит мефедрон. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он арестован.

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      Любовь Ширижик
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