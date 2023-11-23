Задержан бывший замглавы Ленинского района Подмосковья

Mash: задержан бывший замглавы Ленинского района Московской области Гравин

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержание экс-чиновника может быть связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые сильно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области. Сейчас с ним работают сотрудники Следственного комитета России.

Утверждается, что около двух недель назад Гравину дали уйти с должности по собственному желанию.

Ранее бывший начальник УФСИН России по Орловской области был задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.