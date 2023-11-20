Бывший начальник УФСИН в российском регионе задержан за превышение полномочий

В Орловской области за превышение полномочий задержали бывшего начальника УФСИН

Бывший начальник УФСИН России по Орловской области задержан в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Задержанного обвиняют по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности») УК РФ. В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения.

По предварительным данным, подозреваемый в период с апреля по октябрь 2022 года дал указания своим подчиненным изготовить на участке по изготовлению сувенирной продукции из дерева на территории Исправительной колонии №2 (ИК-2) элементы лестницы и каркаса беседки для собственных нужд. За указанную работу задержанный заплатил 15 тысяч рублей, хотя фактическая стоимость изготовленных изделий превысила 185 тысяч рублей. Позже выяснилось, что производство на данном участке было организовано незаконно — 10 февраля 2022 года его официально закрыли, а работавших на нем заключенных перевели на швейное производство.