Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 3 июня 2024Россия

Спецназ «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

Алаудинов: «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для создания буферной зоны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» переброшены в Белгородскую область, чтобы создать близ российского приграничья буферную зону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Бойцы спецназа уже приступили к выполнению задач в приграничных районах Харьковской области, сообщил соратник главы Чечни Алаудинов. По его словам, «Ахмат» переброшен на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Спецназ, в том числе, выполняет штурмовые задачи.

Россия в начале мая начала наступление в Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для созданя санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев впоследствии уточнял, что санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины в результате наступления, пройдет в 200 километрах западнее Харькова.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Кого и как завербовала британская разведка?

      У офицера МВД России решили конфисковать имущество на 124 миллиона рублей

      Стал известен второй финалист Кубка Стэнли

      На Telegram подали в суд в России

      Россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо

      Соратник Кадырова объяснил разрешение ВСУ наносить удары вглубь России

      Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

      Раскрыта причина опасного рака у детей

      Раскрыта стоимость завещанного государству пентхауса Никаса Сафронова

      Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Как они оценивают конфликт с Израилем?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше