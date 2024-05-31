В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

Ганчев: российская санитарная зона пройдет в 200 км западнее Харькова

Санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины в результате наступления, пройдет в 200 километрах западнее Харькова. Границы будущей буферной зоны назвал в разговоре с РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум», — передаются в публикации слова чиновника.