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09:16, 31 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

Ганчев: российская санитарная зона пройдет в 200 км западнее Харькова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Санитарная зона безопасности, которая, как утверждается, будет создана на востоке Украины в результате наступления, пройдет в 200 километрах западнее Харькова. Границы будущей буферной зоны назвал в разговоре с РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Для меня важно, чтобы эта вся так называемая санитарная зона заканчивалась как минимум где-то еще километров 200 от Харькова в сторону запада. Еще раз говорю, это минимум», — передаются в публикации слова чиновника.

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      Глеб Палехов
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