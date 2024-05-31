Ганчев: российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, заявил в комментарии РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, за май были взяты 13 населенных пунктов, примерно 300 квадратных километров площади. Украинские войска подтягивают в регион резервы и западное вооружение, но не имеют успехов на направлении, подчеркнул глава администрации.

«Кроме того, благодаря вот этой наступательной операции по северной территории наши войска также и на купянском направлении имеют уже определенные успехи — наша территория возросла еще на пять населенных пунктов», — добавил он.

30 мая Ганчев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России контролируют около половины Волчанска в Харьковской области.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток контратаковать. Ганчев добавил, что мосты через реку были уничтожены. Он отметил, что сейчас проходят позиционные боестолкновения от улицы к улице.