Ганчев сообщил о контроле российскими войсками половины Волчанска

Ганчев: войска РФ контролируют около половины Волчанска в Харьковской области

Российские войска контролируют около половины Волчанска в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток контратаковать. «На сегодняшний день примерно 50 процентов города Волчанска уже освобождено. Город разделяется речкой Волчьей, которая является естественной водной преградой», — сказал он.

Ганчев добавил, что мосты через реку были уничтожены. Он отметил, что сейчас проходят позиционные боестолкновения от улицы к улице.

28 мая командир разведгруппы с позывным Аид заявил, что в Харьковскую область были передислоцированы бойцы подразделения спецназа «Ахмат». Он уточнил, что опубликованные им кадры с работой разведывательной группы были сняты во время штурма Волчанска.