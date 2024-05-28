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16:37, 28 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске в Волчанск разведгруппы «Ахмата»

Командир разведгруппы «Ахмата» сообщил о переброске подразделения в Волчанск

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

В Харьковскую область были передислоцированы бойцы разведывательной группы спецназа «Ахмат». О переброске российских военных в своем Telegram-канале сообщил командир разведгруппы с позывным Аид.

Он опубликовал кадры с работой подразделения на новом участке. Аид уточнил, что видео были сняты в ходе штурма Волчанска.

Ранее десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл тактику российских военных под Харьковом. Он рассказал, что Российская армия в Волчанске рассредоточилась и начала наступление со всех сторон. В результате украинские экипажи БТР были вынуждены держать круговую оборону в условиях размытой линии фронта.

24 мая депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщал о контроле российских военных более чем над половиной Волчанска. Он также обозначил следующие задачи, которые будут стоять перед Российской армией. По его словам, речь идет о взятии Славянска, Краматорска и Красноармейска.

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      Екатерина Грищенко
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