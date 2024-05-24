ВС России заняли 50 процентов Волчанска Харьковской области

Депутат ГД Водолацкий: российские войска заняли 50 процентов города Волчанска

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли около 50 процентов города Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной республики (ЛНР), депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

Он отметил, что российские военные действуют аккуратно. Благодаря устроенной на юге Волчанска огненной завесе удалось взять под контроль больше половины города, подчеркнул депутат.

«У нас следующая задача, я не беру мелкие населенные пункты, которые по дороге мы освобождаем, — это Славянск, Краматорск и Красноармейск» — сказал Водолацкий.

Ранее Министерство обороны России сообщило о продвижении войск вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Помимо этого, Вооруженным силам России удалось отразить две контратаки противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск.