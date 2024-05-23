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13:08, 23 мая 2024Россия

Минобороны России отчиталось о ситуации в Харьковской области

Минобороны сообщило о продвижении войск вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. О ситуации в регионе журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике подразделениям 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка и Гранов Харьковской области», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить две контратаки штурмовиков противника около населенных пунктов Глубокое и Волчанск. За сутки украинские войска потеряли до 365 бойцов, танк и две боевые бронированные машины.

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      Никита Абрамов
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