Десантник ВСУ рассказал о тактике российских войск в Волчанске

Forbes: десантник ВСУ рассказал, что ВС РФ в Волчанске наступают со всех сторон

Вооруженные силы (ВС) России наступают на Волчанск со всех сторон. О тактике Российской армии рассказал изданию Forbes десантник Вооруженных сил Украины (ВСУ) 82-й десантно-штурмовой бригады.

«Мы держали круговую оборону. Они наступали со всех сторон», — сказал военный.

По его словам, российские войска рассредоточились, размывая линию фронта и заставляя украинские экипажи БТР Stryker вести бой на 360 градусов.

Издание отмечает, что ВСУ следует избегать прямых столкновений с российскими механизированными или танковыми бригадами, особенно на открытой местности, где более тяжелые танки и боевые гусеничные машины могут использовать свою превосходящую огневую мощь на больших расстояниях.

Ранее стало известно, что российские войска заняли 50 процентов территории Волчанска. Это стало возможным благодаря созданию огненной завесы на юге города.